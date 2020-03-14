منى المنصوري تروي لـ"هُن" كواليس فعاليات أسبوع الموضة في دبي

تنطلق اليوم، فعاليات أسبوع الموضة الكازخستاني، الذي يعقد للمرة الأولى خارج دولة كازاخستان، تحت رعاية الشيخة جواهر آل خليفة، والمقرر عقده في دبي، والتي صرحت عن كواليسه مصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصورى.

وقالت "المنصوري"، في تصريحات لـ"هُن"، "أسبوع الموضة الكازاخستانى سيكون بمشاركة 5 مصممين من كازاخستان، و15 عارضة من كازاخستان وأوزباكستان وستقوم الشيخة جواهر أل خليفة بقص شريط الافتتاح إيذانا بانطلاق الفعاليات فى حضور سفير كازاخستان بالإمارات".

وأضافت "المنصوري"، أنها ستفتتح الأسبوع بـمجموعة ستقدمها العارضات الكازاخيات والأوزباكيات، إلى جانب كونها المصممة العربية الوحيدة المشاركة في الأسبوع.

وأكدت أن منظم أسبوع الموضة هو الكازخى "يرلين"، الذي أتم كل الأعمال الخاصة بالأسبوع ليخرج في أبهى صورة، خاصة وأنه يقام لأول مرة خارج كازاخستان.