ظهور العروسة ورقص حمو بيكا.. أول فيديو من خطوبة مطرب المهرجانات

بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أيام على إعلان خطوبة حمو بيكا، التي كشف عنها يوم الخميس الماضي، عبر حساباته الرسمية على "السوشيال ميديا"، بنشر صورة للشبكة التي أحضرها لخطيبته "زوزو"، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لحفل الخطوبة.

وكشف مقطع الفيديو عن "تلبيس" حمو بيكا الشبكة لخطيبته، والتي ظهرت للمرة الأولى منذ إعلان الخطبة، كما أظهر الفيديو رقص حمو بيكا على المهرجانات الشعبية وسط أصدقائه.

Advertisements

شبكة حمو بيكا

وكان مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، شارك جمهوره ومتابعيه بصور شبكته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا نبأ خطبته، إذ كتب في تعليقه على الصورة، "محدش هيقولي ألف مبروك.. بيكا بيفرح".

الشبكة التي شاركها بيكا مع متابعيه واشتراها لخطيبته التي لم يذكرها في منشوره، مكونة من "غويشتين، وتوينز (محبس وخاتم)، وخاتم بمفرده ودبلتين".

وتعرض مغني المهرجانات للسخرية من شكل الشبكة، ليرد في مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لكل من يسخر من شبكتي، دبلتي دي لا أنت ولا أهلك تعرفوا تجيبوا زيها، أنا راجل بحب الدهب عادي".