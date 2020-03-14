وصلة غزل بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي: من أجلك أنت

"بحبك".. "من أجلك أنت"، عبارات تبادلها الثنائي ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، عبر حساب كل منهما بموقع "انستجرام".

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها بـ "الانستجرام"، صورة جديدة لها، بدت تألقها من خلالها، وعلّق الفنان أحمد العوضي، بدوره "بحبك"، مصحوبًا بعدد من "إيموشن" القلوب".

وفي نفس التوقيت، نشر أحمد العوضي، صورة أظهرت لياقته البدنية و"عضلاته"، عبر حسابه بـ"الانستجرام"، لترد ياسمين عبدالعزيز، بدورها "من أجلك أنت"، مصحوبة بـ"إيموشن" قلوب.

وحرص عدد من المتابعين، على مطالبة "ياسمين والعوضي"، بضرورة إعلان موعد زواجهما قريبًا.

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ومع بداية شهر مارس، كانت هناك أزمة بعد هجوم وائل عبدالعزيز شقيقته الفنانة ياسمين، بسبب ما أثير مؤخرًا عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، خاصة بعد نشر صورهما سويا احتفالا بعيد ميلادها الأخير.

وهاجم "عبدالعزيز" شقيقته، في منشور عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، بسبب علاقتها بأحمد العوضي، قائلا "هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا.. من امتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا، ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها".

وبعد تبادل الكلمات الهجومية بين "وائل والعوضي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اضطر كل منهما، إلى حذف منشوراته، وبعدها مباشرة اعترف "العوضي" بحبه للفنانة ياسمين عبدالعزيز ونشر صورة له معها معلقًا "بحبك يا ياسمين"، وذلك على حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام"، لترد هي بنشر نفس الصورة على حسابها الشخصي، مصحوبة بعبارة "بحبك يا أحمد".