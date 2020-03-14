ينتظر مولود برج "الدلو " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس حذر وترقب

مهنياً: اسبوع مهم لكن لا تحسم اي امر يومي السبت والاحد انها ايام حذر ترقب خيبة انتظار سوف تضطر للقيام ببعض التنازلات او لتقديم تضحية ان التاثيرات الفلكية تسبب لك التحديات بسبب المثلث الفلكي بين القمر من العقرب والشمس من الحوت لا تستسلم ولا تضعف لا تؤجل ولا تماطل في عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافيةتتبدل الاحوال الفلكية وتتحسن نوعية الوقت ما يجعلك تعيش ايام ممتازة بين الاثنين والثلاثاء تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من القوس والشمس من الحوت فتتقدم بخطى ثابتة نحو اوضاع اكثر ازدهارا ورونقا متمتعا باعصاب متينة وحيوية ونشاط يسلط الحظ على فرصة مهنية جديدة او عتبة دراسية اكاديمية جديدة تناقش بمهارة وتفاوض بذكاء وتنشط الزيارات والاتصالات ستكون الحظوظ من نصيبك داعمة ومحفزة على النجاح فتشعر بالاتزان وتستعيد السيطرة على الاوضاع وذلك بقوة ذكائك وتصرفاتك الحكيمة لكن سوف تفتقر إلى حسن التنظيم تحت تاثير القمر من برج الجدي المواجه لبرجك بين الاربعاء والجمعة وتشعر أنك تواجه أوضاعاً متشابكة، تأتي نتيجة بعض التأخير والمماطلة من كل نوع مما يجعلك مشوش التفكير ضائعاً في متاهات حيناً ومحاولاً التعويض وكسب الوقت أحياناً. اسبوع جيد حاول ان تستثمر وتوظف الطاقة الايجابية لتحسين وتسهيل ظروفك الدراسية والاجتماعية.

عاطفياً: حذار فقد تفتقر إلى الصبر في شؤونك الشخصية والحميمة أيضاً فقد يسود سوء تفاهم ويصعب عليك تمرير رسالتك أو إفهام مقصدك إن معاكسة كوكب الزهرة لك من برج الثور تولّد بعض التجاذبات وتفقدك الثقة بالنفس، أو للعازب تجعلك التاثيرات المتناقضة لكوكب الحب تواجه بعض المخاوف فتميل إلى الازدواجية أو يهتف قلبك لاتجاهين.

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