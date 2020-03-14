تنتظر مولود برج "الحوت " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مؤثرة

مهنيًا: اسبوع من اجمل ما يكون يحمل اجوبة واخبر سارة جدا ن البداية مع المثلث الفلكي المائي بين القمر من العقرب والشمس من برجك تاثيرات ديناميكية ناشطة بالاضافة الى عودة عطارد الى سيره المباشر في برجك لتنطلق باسبوع واعد فعال جدا يحمل اخبار مهمة ونوعية وقت ونوعية حظوظ جيدة جدا تخدم مصالحك لكن سوف تتبدل الامور مع انتقال القمر الى القوس يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل مربعا فلكيا مع برجك يحملك الى تصفية بعض الحسابات ويستهلك طاقتك او يجعلك متشائما تسؤ علاقتك بالمحيط او تواجه اشخاصا متهورين او تتعرض لتحديات واضحة في حقل اختصاصك يسيطر عليك شعور بالتعب نظرا لضعف الفرص وفراغ الحظوظ قد تعيش موجة ارباك وفشل وخسارة فلا تعرض استقرار وظيفتك للمخاطر ان الاجواء الفلكية تدعوك الى التحسب والتأمل وعدم استعجال الامور الصبر فهو سلاحك حتى لا تتفاقم المشاكل. تتبدل الاوضاع تعود الفرص الايجابية وتتالق بنجومية مطلقة فتتقدم بطلبات تفاوض وتعرض المشاريع الجديدة بكل جرأة مع انتقال القمر الى برج الجدي بين الاربعاء والجمعة قد تتلقى عرضا مغريا او تبلغ منصبا طالما حلمت به ما يزيد ثقتك بالنفس التي تبدو ضرورية لتخطي الاشكالات انت الان في مرحلة فلكية ايجابية تزيدك حرصا على النجاح

عاطفياً: ان الظروف الفلكية داعمة ناشطة وواعدة في كل جديد فترة غنية ودسمة جميلة ودافىئة تساهم في تقريب وجهات النظر وطرد الهواجس تعقد علاقات عاطفية واجتماعية مناسبة وقد يكون الحب والعشق على جدول اهتمامتك قد تقع في الغرام اذا كنت عازبا.

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