تنتظر مولود برج "القوس " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث سعيدة

مهنياً: بدايات مهمة اقاعات سريعة اسبوع مهم جدا يهمك شخصيا احداث حلوة والحدث الاهم عودة عطارد الى سيره المبشر في الحوت ما يجعلك ترتاح بعد معاناة طويلة لكن البداية بطيئة الجو فارغ من اي تقدم تحت تاثير المثلث الفلكي المائي بين القمر من العقرب المواجه لبرجك والشمس من الحوت برج خصمك احتمال ان تكون الاجواء مخيبة للامال نصيحة كن اكثر حذرا انتبه الى حجوزاتك الى اعمالك الى تحركاتك الى امتحاناتك الاكاديمية والمدرسة للمقابلات كن واعيا ولا ترتكب الاخطاء تتحسن الظروف وتستقبل القمر في برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت يومي الاثنين والثلاثاء فتتلون بألف لون ولون، فتشرف بفترة من الديناميكية والاتصالات الغنية التي قد تغير اتجاهاتك وتضعك أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة تحمل إليك الوعود، وتتيح أمامك فرصة تنفيذ المشاريع، تكثر الحركة وتنشط الابحاث واللقاءات والدراسات بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج الجدي وتعيد ترتيب اوضاعك وتفرح لتعاطف وتأييد فثمة لقاءات غنية تفتح امامك ابواب السفر ويكون الحظ الى جانبك فتكون التاثيرات كبيرة وايجابية وتتميز بدقة الملاحظة وتتشجع على توسيع دائرة تحركاتك انها فترة تقدم واستثمار. قد تطرق أبواب الحكومات أو المؤسسات الكبيرة وتحصل على موافقة ما، أو تجري اتصالات وتقيم علاقات مهنية مهمة وتوسع دائرة تحالفاتك تساعدك براعتك في الكلام وقدرتك على الإقناع.

عاطفياً: ان الجو العام رومانسي وهادئ ويسمح بتطوير العلاقة مهما كان مستواها، قديمة جديدة متأرجحة او متينة فيحتل الحب مرتبة عالية في حياتك مع وجود الزهرة في برج الثور الذي يسلط الضوء على جمال شخصيتك الجذابة لتكون مجمل التاثيرات الفلكية محركة للعواطف فتأخذ قرارا سريعا تقلب الصفحة العاطفية نحو الافضل او تقرر الارتباط الرسمي.

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