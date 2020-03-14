تنتظر مولود برج "الجدي " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس صفحة جديدة

مهنياً:تبدأ صفحة جديدة ومهمة تطورات وانفراجات كبيرة يرحّب بك هذذا الاسبوع ويعزّز شعبيتك وحظوظك ان كان في الشأن الاجتماعي او الشخصي مع وجود القمر في برج العقرب الصديق يومي السبت والاحد الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحوت فتعدد الاتجاهات وتنجح بإدخال عنصر النشاط والحماسة الى حياتك. تتبدل المعطيات والمشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج القوس ليشكل مربع مع الشمس من الحوت يومي الاثنين والثلاثاء فتدخل في مرحلة حيرة تردد تاخير تاجيل مماطلة مرحلة انتظار فيها الكثير من المداخلات الفكية فعليك ان تضاعف جهودك للوصول الى اهدافك اذ انك تواجه بعض العراقيل وانبهك من دقة المرحلة انها ايام بطيئة وراكدة تتراجع فيها وقد تتعرض جهودك للاحباط والعراقيل فلا توقع عقدا او تبدا اي مشروع جديد. تتحسن الظروف وتحف الضغوط وتشعر بالسعادة والفرح بحيث يقدم لك القمر من برجك بين الاربعاء والجمعة مناخا جميلا ومشجعا وحافلا بالانتصارات واللقاءات المثمرة والواعدة بالافضل قد تحتفل بخبر او انفراج مسألة معقدة وقد تحصل على النتائج المطلوبة ولا عجب اذا كانت المبادرات الاولى تطال الوضع المالي اسبوع لا باس به حاول ان تستفيد من تاثيرات كوكب المشتري الايجابية من برجك لتوظفها في خدمة مشاريعك.

عاطفياً: يحوم جو ينعش القلب ويحملك إلى أجواء ممتازة من العشق والتواصل والود والمشاعر العميقة تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برج الثور الصديق في هذا الاسبوع العاطفي بامتياز يشجعك الفلك على المصالحة والإنسجام والتوافق، ان التاثيرات العاطفية الايجابية تتحدث عن تناغم مع الحبيب عن شعور بالطمأنينية والاستقرار للعازب يسود جو من التسامح والتصالح وعلى تبادل المشاعر الحارة.

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