فيديو.. إيطاليون يواجهون شبح كورونا بالمزيكا والغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

بمعدل وفيات وإصابات فاق الدول الأوروبية كافة، احتلت إيطاليا المركز الثاني كأكثر الدول المتضررة بتفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ووصفه البعض بأنه "انفجار" في البلاد.

وسجلت إيطاليا خلال الـ48 ساعة الماضية 250 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1266، بالإضافة إلى 17660 مصابا.

عدد حالات الإصابة والوفاة المتزايدين في البلاد، دفع رئيس الوزر الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض الحجر الصحي على جميع أنحاء البلاد، وفرض حظرًا كاملًا لجميع الأنشطة والمناسبات العامة، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، 10 مارس.

الشعب الإيطالي بدأ يعيش في عزلة كبيرة، فلا حركة، ولا سفر، ولا قدرة على التجمعات والتحرك بحرية، تحولت البلاد إلى ما يشبه السجن الكبير.

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أصبحت المزيكا والغناء هي وسيلة الشعب لكسر الصمت ومواجهة تفشي الفيروس الجديد، حيث انتشرت مقاطع عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق هذه اللحظات.