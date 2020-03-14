ارتباط أبو هشيمة وياسمين صبري.. ما سعر خاتم خطوبتها ومتى بدأت العلاقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أمس، ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدًا أن عقد القران سيكون قريبًا.

ونشر أبو هشيمة صورة عبر خاصية "ستوري"، على "إنستجرام" ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته. وسبق أن نشرت "ياسمين" مقطع فيديو، مرتدية نفس الخاتم والمجوهرات التي ظهرت به في صورة أبو هشيمة.

سعر خاتم الخطوبة

والخاتم الذي ارتدته ياسمين صبري، تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، عبارة عن ماسة كبير الحجم مزين بإطار باللون الذهبي، بلغ سعره نحو 200 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.

العلاقة بدأت منذ 3 أشهر

وتعرف رجل الأعمال على الفنانة منذ ثلاثة أشهر عند طريق الصدفة، وفق ما أكد الإعلامي عمرو أديب في برنامج خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، قائلًا: "صدفة لا يمكن تخليها ولا يمكن أن تتكرر".

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إطلالة النجمة

وظهرت ياسمين مع أبو هشيمة بإطلالة خطفت الأنظار، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا، بنقوش التايجر، وتميز الموديل بقصة ضيقة مع أكمام قصيرة، وصيحة قصة الصدر على شكل حرف "V".

واعتمدت كلاتش باللون الأسود مزينة بسلسال ذهبي، مع حذاء كلاسيكي كعب عالي، واختارت تصفيفه الشعر المنسدل، مع مكياج ناعم.

مواصفات فتى الأحلام

وسبق وكشفت ياسمين صبري، عن مواصفات فتى أحلامها، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وقالت إنها تفضل الارتباط بـ "رجل طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".

وأضافت صبري: "يجب أن يكون "هادي وراسي ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساس، وألا يكون نحنوح وملزق".

وقالت "إنها تفضل الرجل البيتوتي المعتمد على نفسه صاحب القرار وليس سلبي"، واستطردت: "عايزاه عنده طموح، ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا مش لازم يبقى غني"، مشيرة إلى أنها تبحث عن هذا الفتي وفي حالة التوصل إليه ستقابله وستلتقط معه بعض الصور وتنشرها على حسابها على السوشيال ميديا.