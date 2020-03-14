محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: لم يسلم المشاهير من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث طال العديد من المشاهير، حيث امتد خطره إلى المشاهير والفنانين والوزراء. وللتعرف على المشاهير الذين أصيبوا بكورونا اضغط هنــــــا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة توم هانكس.. إليك قائمة بالمشاهير الذين أصيبوا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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