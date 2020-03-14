مش خايفة من الشرنوبي؟.. راندا رياض تجيب على أسئلة متابعيها

شاركت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، متابعيها خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، بإجاباتها على أسئلة متابعيها التي تلقتها مؤخرًا.

وتحدثت "راندا" عن علاقتها بخطيبها الفنان محمد الشرنوبي، خلال إجابتها عن سؤال من إحدى المتابعات، قائلةً: "مش خايفة من شرنوبي؟"، لترد الأخيرة "مينفعش أكون مع راجل حنين وطيب وجدع زيه وأخاف".

فيما وردها سؤال آخر، حول إذا كانت ستصبح مديرة أعمال الشرنوبي، لتجيب، "كفاية عليا أكون مراته".

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خطوبة الشرنوبي وراندا رياض

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي 11 ديسمبر الماضي، بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس.

وشارك "الشرنوبي"، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".