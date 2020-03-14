بالفيديو| ضربته في فمه.. أسد يهاجم سيدة ويسقطها أرضا

وسط مجمع سكني، في ولاية كولورادو الأمريكية، وثق مقطع فيديو لحظة هجوم أسد جبلي على سيدة.
وأظهر الفيديو هجوم أسد جبلي يبلغ طوله حوالي مترين، على أحد سكان المجمع، ونائبة قائد الشرطة التي كانت قد وصلت للتو مع زملائها، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
والفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، يظهر ضابطة الشرطة وهي تواجه الأسد الذي قفز عليها وأسقطها أرضا.
ورفعت الضابطة ذراعها أمام وجهها، ثم ضربت فم الأسد الذي كان في الطريق تجاه رقبتها فأصابها بأنيابه في كتفها.
وفشل الأسد في الوصول لرقبتها، ليقوم أحد رفاقها بالتدخل ويركله ويدفعه للفرار.
وتم نقل ضابطة الشرطة والضحية الأخرى إلى المستشفى، لتعلن تقارير أن إصابتها ليست بالخطيرة.
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