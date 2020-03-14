المصافحة بالقدمين.. نصائح كيم كارداشيان للوقاية من فيروس كورونا

قدمت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية وعارضة الأزياء، كيم كارداشيان، نصائحها الخاصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المتفشي في أغلب بلدان العالم.
وشاركت "كارداشيان"، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها عبر "إنستجرام"، مقطعا مصورا لطبيب يوضح طريقة المصافحة المثالية للحماية من كورونا، بعدما حذر العديد من الأطباء من استعمال اليدين أو تبادل القبلات للتحية.
ونصحت "كارداشيان"، باستعمال القدمين للمصافحة، وبعدم استعمال المرفقين للتحية، وذلك لأن البعض يسعل ناحية مرفقه.
وطلبت نجمة تلفزيون الواقع، من جمهورها، باستخدام مناديل مضادة للبكتيريا، وذلك "في كل مرة يصافحها أحد أو يعطيها أي شيء".
وشاركت كيم كارداشيان، ملصقًا لتقنية غسل اليدين بطريقة صحيحة، لتجنب فيروس انتشار كورونا.
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