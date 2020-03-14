محاسن حرز الله تمزج القفطان الجزائري بـ الكاراكو في مجموعتها لـ 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شاركت المصممة الجزائرية محاسن حرز الله في عروض أزياء "إنترناشونال فاشون آوورد" لعام 2020، إذ قدمت مجموعتها الجديدة من الفساتين النيلية وعدد من التصميمات المختلفة.

وقالت محاسن في لقاء خاص مع موقع "فوشيا"، على هامش عرض مجموعتها الجديدة: "أقدم في الكوليكشن 4 فساتين نيلية، وفستانا آخر مزجت فيه بين ثقافات الجزائر".

وأضافت: "في الجزائر لدينا الكاراكو والقفطان، ولدينا 52 لباسا تقليديا بين رجالي ونسائي، وجئت لأقدم اللباس القفطان الجزائري مع الكاراكو العاصمي".

وتابعت: "وفي فستان آخر مزجت بين القفطان الجزائري والشاوي وهو لباس تقليدي جزائري للبربر، وجميع التصميمات عصرية لأنني أحب المعاصرة".

وفي السياق ذاته، كان العديد من مصممي الأزياء قد شاركوا في مهرجان "إنترناشونال فاشون آوورد" لعام 2020، من بينهم المصمم المصري محمود عالي، والمصممة اليمنية سماح سيف، ومن الجزائر مصممات الأزياء شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن الإمارات كلثم الطاهري، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي.

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ومنحت إدارة عروض أزياء إنترناشونال فاشون أوورد في نسختها السابعة، الفنان المصري محمد رمضان لقب The king of Arab man's fashion لعام 2020.

ومن جانبه، أكد أحمد عليوة رئيس الشركة التي عملت على تنظيم عروض أزياء إنترناشونال فاشون أورد، في تصريحات صحفية، أنّ هذا العام تمّ فيه وللمرّة الأولى وضع مجموعة من الجوائز الجديدة التي يتم منحها إلى النجوم وعلى رأسهم النجم محمد رمضان الذي كان له تأثير قوي على الموضة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، حسب تصريحاته.

فيما قدم مصمم الأزياء المصري محمود غالي، مجموعته الجديدة من الفساتين لربيع 2020، ضمن مشاركته في العروض نفسها.

وقال غالي في لقاء مع "فوشيا" على هامش عرض الأزياء، إنه كان حريصا على إظهار تصميمات مختلفة، وهو ما ظهر في تقديمه فستان زفاف باللون البيج.

وأضاف: "كنت حريصا على أن يصلح التصميم للسيدات المحجبات وغير المحجبات وكنت متعمدا أن يكون غير منفوش".

وشارك محمود غالي في عرض الأزياء بمجموعة مميزة من الفساتين بألوان مختلفة، كما قدم فستان زفاف باللون البيج وأكمام "أوف شولدرز" مزودة بشراشيب باللون الفضي، وقامت بارتدائه الفنانة مروة طلعت.