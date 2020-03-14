الامارات | دراسة على 10 أطفال أصيبوا بـ«كورونا» تعلن نتائجها

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة على 10 أطفال أصيبوا بـ«كورونا» تعلن نتائجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 مارس 2020

كشفت دراسة أجريت على 10 أطفال صينيين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد عن دليل يثبت أن مرض كوفيد - 19 الرئوي، الذي يسببه الفيروس يمكن أن يظهر في شكل عدوى أقل خطورة، وهو ما يشير إلى صعوبة الكشف عن المرض على أساس الأعراض وحدها.

وتوصلت الدراسة التي أشرف عليها باحثون صينيون، ونشرتها دورية نيتشر ميديسن أمس، إلى أن أحد الأطفال الـ10 لم تظهر عليه أعراض على الإطلاق، وأن بقية الأطفال ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

Advertisements

وتوصل الباحثون أيضاً إلى أن الفيروس يمكن أن يواصل الظهور في عينات البراز بعد وقت طويل من اختفاء أثره في عينات الأنف والحلق.

وقال الباحثون إن عينات البراز قد تكون طريقة أكثر فاعلية لتحديد الفترة الزمنية لعزل الأطفال.

وأشاروا إلى أنهم فحصوا الأطفال الـ10 في مستشفى بمدينة قوانغتشو، لأنهم أفراد في أسر أصيب بعض أفرادها بكوفيد-19 ، أو تربطهم صلات وثيقة بأشخاص أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض.

وتراوح أعمار الأطفال، وهم ستة ذكور وأربع إناث، بين شهرين و15 عاماً.