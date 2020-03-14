الامارات | أبوظبي تغلق مؤقتاً المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت حكومة أبوظبي إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإماراة مؤقتاً اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كوفيد-19، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار. و‏يشمل الإغلاق المؤقت كلاً من متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمّع الثقافي ومتحف قصر العين وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وكلايم وعالم فيراري أبوظبي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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