تنتظر مولود برج "العقرب " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مهمة وانفراجات

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا عودة عطارد الى سيره المباش في الحوت المثلث الفلكي بين القمر من برجك والشمس من الحوت الصديق يومي السبت والاحد يجعل انطلاقة الاسبوع مميزة جدا ايام تتعاطف معك ايام تتعلق بحياتك المهنية والشخصية ايام مشجعة على المبادرات الكبيرة والتفاؤل والانتصارات والحظ الاستثنائي الذي يقدم لك فرصة ثمينة يجب أن تستفيد منها في كل مناسبة، لكي تعزز أوضاعك وتغني مفكرتك وتنطلق نحو استثمارات وعمليات ناجحة,ونحو امتحانات اكاديمية وجامعية كذلك سوف تكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة جدا يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر في برج القوس والشمس في الحوت اي في البيت الثاني بيت المال والخبرات والثروات التي تمتلكها بيت الطاقات التي تخدم مصالحك تستثمر توظف اموالك بطريقة مهمة تحاول ان تخلق برنامجا جديدا وفعالا في دروسك وعملك وحياتك الصحية تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الجدي بين الاربعاء والجمعة ويتحدّث عن سفر او لقاء خارج البلاد وربّما تنكبّ على دراسة مهمّة ولن تتردّد بإدخال تغيير على أسلوبك فأنت متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات. اسبوع مهم جدا حاول ان تستفد منه من بدابته الى نهايته.

عاطفياً: وجود الزهرة في الثور يدعوك الى تقدّيم التنازلات في فترة تنذر ببعض المواجهات الشخصية التي تجعلك أمام مفترق طريق ربما تشتبك مع الحبيب أو الزوج أو الأولاد أو أحد أفراد العائلة، للعازب انه أسبوع جاف تعاني خلاله من فتور واهمال، وقد تعتقد ان الحبيب يتجاهلك متعمداً اثارة الشكوك والغيرة.