تنتظر مولود برج "الميزان " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس انفراجات وأحداث مؤثرة

مهنياً: أسبوع ممتاز لأن مجموعة الكواكب تفسح لك المجال لطرق ابواب المساعدة وسوف تحصل على عدة عروض وما عليك سوى الاختيار جيداً. ترتفع حظوظك وتقوى الانفراجات مع انتقال القمر الى العقرب يومي السبت والاحد ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من العقرب من البيت الثاني بيت المال فيكون بانتظارك تطورات مالية ومكاسب وامور ادارية ايجابية فتدخل بمنعطف جديد وانقلابا للرياح وتحقق الامنيات والنجاحات في الاوضاع المالية والمهنية والدراسية والاجتماعية تتابع التاثيرات الجيدة مع وصول القمر الى القوس ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من القوس يومي الاثنين والثلاثاء فتنتقل من مرحلة الراحة والهدوء الى مرحلة العمل والمجهود الشخصي ايام جيدة تتحسن الحركة التجارية والعلاقات العامة ان الجو رائع وهو يسمح لك بالتواصل البنّاء مع مختلف الأطراف.يتبدل المشهد الفلكي مع وصول القمر الى برج الجدي المواجه لبرجك ما يجعل الجو ملبداً بالغيوم فيكون بانتظارك مسؤوليات عديدة فتتسلط عليك الاضواء ضاعف حذرك وحاول حماية مصالحك من التراجع كن أكثر لطفاً وتعامل مع الظروف المتقلّبة بنضج وانفتاح اسبوع مهم اسبوع صديق لك يخدم مصالحك على كافة الاصعدة.فقط انتبه من الايام الاقل حظاً.

عاطفيًا: وجود كوكب الزهرة في برج الثور الصديق يجعلك تعيش عواطف ومشاعر نبيلة وانت بالفعل تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام سوف تعصف رياح التجدد والتغيير والمفاجات الكثيرة بحياتك العاطفية نجاح وتحليق حظ لقاءات عذبة ومناسبات اجتماعية راقية للعازب يطمئن قلبك فالجو دافئ يسمح لتبادل العواطف الحارة والجياشة.

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