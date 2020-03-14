تنتظر مولود برج "العذراء " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أجواء سحرية

مهنياً: تحمل لك بداية الاسبوع اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة مع عودة كوكب عطارد الى سيره المباشر في برج الحوت فتعود الامور لتمشي بسهولة العمل الصحة الملفات فتنتقل من مرحلة التعب الى مرحلة الجد والجهد البداية مع وجود القمر في العقرب في موقع مناسب مع برجك مشكلا مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من الحوت ما يجعل نظرتك للحياة متفائلة ايام بنّاءة وإيجابيّة للتعارف والتلاقي والانسجام والمصالحة لذلك اظهر افضل ما لديك من نوايا ومشاعر تتبدل المعطيات وتنتقل الى مرحلة معقدة وصعبة مع انتقال القمر الى القوس ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت يومي الاثنين والثلاثاء فتدخل في قلب العاصفة ايام ثقيلة صعب تظهر خلالها مشاحنات مع الزملاء امتحانات صعبة ظروف متقلبة حنين لعائلة او ازمة قانونية او خلاف مهني فتكثر المواجهات والمشاحنات والاستفزازات فيتكون عندك انطباع وكأنك بالفعل مظلوم ومحبط وغيرقادر على مواجهة الاحداث هناك حالة من الترقب والتاجيل والمماطلة لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج الجدي الترابي الصديق فتحرز تطوراً بارزا في حياتك المهنية والشخصية والعامة ويحالفك الحظ وتنفرج الهموم. قد تحصل على ارباح غير متوقعة وقد تصلك مساعدة ، كما تستغل الفرصة لتظهر شجاعتك وقدرتك على قيادة فريق ما وستتميز كقائد ماهر وجريء. اسبوع مهم بدايات جديدة تطلب منك الاهتمام اكثر بالتفاصيل.

عاطفياً: قد تعيش هذا الأسبوع عاطفة جياشة، وقصة أسطورية، وحباً لا مثيل له، وتمر بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي تحت تاثيرات كوكب الحب من برج الثور الترابي الصديق بحيث يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك ويقدم لك الحب والرومنسية تمارس جاذبية كبيرة وقد تأسر بعض القلوب، وربما تصادف شريك حياتك إذا كنت عازباً

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أمور سعيدة

تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير انطلاقة أسبوع جيدة