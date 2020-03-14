تنتظر مولود برج "الأسد " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث كبيرة

مهنياً: اسبوع مهم جدا فانت لست معنيا بالاحداث الكبيرة والخضات اسبوع مهم للعقود والارتباطات اسبوغ غني ودسم من الحظوظ لكن سوف يخفف المثلث الفلكي من الحظوظ التي واكبتك اذ قد تحمل بداية الاسبوع يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من العقرب المواجه لبرجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من الحوت ايام طويلة والعمل لا ينتهي ارهاق مجهود جسدي وفكري تهديدات متنوعة من تراجع صحي وخطر الحوادث الى توتر مهني قد لا تسير الامور كما تريدها وتشتهيها وتضطر في احيان كثيرة الى مسايرة الاوضاع والتكيف مع بعض المستجدات والتعامل بليونة ودبلوماسية. إدفع باعمالك الى الامام يمكنك ان تحلم وان تحقق احلامك تتحسن ظروف العمل وتقوى فرص النجاح تحت تاثير القمر من برج القوس الناري الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت فتتلقى معلومات جيدة تشجعك على التحرك لاستعادة موقع تسافر تنقل فتخوض كل التحديات بثقة بالنفس، حتى الطالب سوف يشقّ طريقه بنجاح واثقاً ومكتفياً مع التغييرات المهمة والامتحانات التي تخدم مصالحه. تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى الجدي بين الاربعاء والجمعة فتنجح مساعيك ومفاوضاتك ومبادراتك، فتكون ايام مليئة بالشغف والجديد الواعد، وتواكبك معنويات ممتازة. تبرز اولويات لها علاقة بالحياة المهنية وتحقّق ما يستحق التهاني اسبوع جيد لكن فترة وجود القمر في العقرب تشكل تحدي ركض تعب قلق كن اكثر موضوعية في التعاطي مع الامور.

عاطفيًا: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج الثور المواجه لبرجك ما يجعلك تعيش أسبوع دقيق بسبب حسك المرهف ومعنوياتك المتقلبة، تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تسبب لك القلق والاحباط هنالك توترات عابرة لكنها قد تؤثر على استقرار الوضع العاطفي اذا لم يوضع لها حد فوري

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