ليتيزيا ملكة إسبانيا وبريجيت ماكرون يتألقن بأجمل التصاميم الملفتة والراقية

عندما تجتمع سيدتان أنيقتان لا يمكن إلا أن نتوقف عند الأناقة التي رافقت إطلالتهن بكثير من الرقي والكلاسيكية التي تليق بمقامهن. إنهن ليتيزيا ملكة إسبانيا وسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون اللواتي تألقن بأجمل التصاميم الملفتة والراقية.

فلنتابع اللون الـNavy الداكن الذي اعتمدته ليتيزيا ملكة إسبانيا وسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون.

ببدلة رسمية كلاسيكية ولمسات ملكية، اختارت ليتيزيا ملكة إسبانيا التصميم الراقي باللون الكحلي من خلال البنطلون الضيق الذي يصل الى حدود الكاحل مع البلايزر القصيرة التي تتخطى حدود الخصر والجيوب الجانبية البارزة والأزرار المستقيمة. واللافت تنسيق ليتيزيا ملكة إسبانيا هذه الملابس مع الحذاء الكلاسيكي ذات الكعب العالي، ولم تتخلى عن أكسسوارات عقود اللؤلؤ البيضاء البارزة بأسلوب فاخر مع الأقراط الناعمة.

أما سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون فاستقبلت ضيفتها بتصاميم كلاسيكية راقية باللون الداكن مع البنطلون الضيق الكحلي والقميص البيضاء الرسمية، الى جانب الياقة البارزة والأقمشة النافرة من الأمام بتفاصيل الكشكش. كما سحرتنا بموضة المعطف الرسمي المستقيم الذي يصل الى حدود الركبة لجعل إطلالتها استثنائية. واللافت أن هذه الإطلالة نسّقته مع حذاء الـAnkle Bootd الكحلي التي تحمل نقشات دار Louis Vuitton من الجهة الخلفية.

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