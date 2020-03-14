فيروس "كورونا" يدخل عالم الأزياء ويبدّل إطلالات النجمات لضمان حمايتهن

إختلفت طريقة تعاطي النجمات مع فيروس كورونا الذي يقلق العالم بسبب تفشيه السريع وتزايد أعداد الإصابات يومياً. بعض النجمات أبدين قلقهنّ مما يحصل في العالم، فيما لجأت نجمات أخريات إلى جمع التبرعات، في حين حرصت نجمات وخصوصاً في تنقلاتهنّ على إعتماد القناع الحامي.

وبسبب إرتفاع المخاوف من إلتقاط العدوى، فضّلت عارضة الأزياء العالمية نايومي كامبل أخذ الإحتياطات اللازمة لضمان حمايتها، وقد شاركت متابعيها على انستقرام بصور وفيديوهات خلال تواجدها فى المطار حيث ظهرت مرتدية بدلة بيضاء كاملة، مع النظارات وقناع وجه أزرق وزوج من القفازات الوردية.

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كيارا فيراجني التي تحرص على نشر رسائل توعية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت أمس صورتها بالقناع، متحدثة عن الوضع الخطير في إيطاليا بسبب التفشي السريع للفيروس، كما قامت بإطلاق حملة تبرعات لإحد المستشفيات.

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واللافت أن خلال أحد عروض الأزياء في أسبوع الموضة في باريس ظهرت العارضات بغطاء رأس أو بقناع للوجه كجزء من مجموعة ربيع وصيف 2020، والمصممة الفرنسية مارين سيري التي قدمت هذه المجموعة تشتهر في إستخدام أقنعة الوجه في مجموعات سابقة. وسبق أن وصفت دار الأزياء الأقنعة التي تستخدمها سيري في تصاميمها بأنها "أقنعة مضادة للتلوث".

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