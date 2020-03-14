ينتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أسبوع مثمر

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع مثمر وفعال يحمل انفراجات واحداث مهمة جدا جدا بداية ولا اجمل مع عودة كوكب عطارد الى سيره المباشر في الحوت بالاضافة الى المثلث الفلكي المائي بين القمر من العقرب والشمس من الحوت يومي السبت والاحد مثلث فلكي مائي يحمل معه احداثا مهمة وامور جديدة وحظوظا وتسهيلات ومكاسب وارباح تصل اليك على طبق من فضة تبدأ بداية خطة جديدة تحقق قضية معاملة مسألة مهمة وتنطلق بفكرة بمشروع اوراق قانونية حضر حالك لحظوظ كثيرة بانتظارك تتعلق بعقود قانونية ومالية واجتماعية وحتى دراسية اجواء مريحة تماماً تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى القوس يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت من بيت الدعم والصداقات والخدمات فتكون فترة مزدهرة على الصعيد الاجتماعي، مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة وقد توظف هذه الإيجابيات لإنجاح أعمالك أو استثماراتك.لكن عليك الحذر منلفترة بين الاربعاء والجمعة تحت تاثير القمر من الجدي الذي قد يحمل نزاعاً قوياً وأوضاعاً مرتبكة ومعقدة وفضائح واتهامات ومواجهات، وربما أحكاماً تطالك أو تطال بعض المحيط. قد تخضع إذا كنت تعمل في الشأن العام لحملات مغرضة أو لحرب شرسة تستهدفك أو تستهدف بعض المقربين ما يجعلك تمرّ بفترات من الصعود والهبوط.اسبوع مهم طلوب وتمنى اسبوع جيد ومثمر جدا يحمل كل انواع الحظوظ اسبوع مهم للتحرك نشاط فكري وجسدي اسبوع ممتاز.

عاطفيًا: لا رادع لعواطفك في هذا الاسبوع الرومانسي فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك هائلة تهتم بوضعك العاطفي وعلاقاتك الحميمة وتسيطر على علاقاتك بشكل مدهش تحت تاثير كوكب الحب المتنقل في موقع مناسب لبرجك من الثور الصديق فتبرز نجماً في محيطك وقد تلتقي بالشريك المنشود للعازب ستكون اللقاءات رومانسية جداً يعمها الانسجام التام

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