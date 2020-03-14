تنتظر مولود برج "الجوزاء " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مؤثرة

مهنيا: اسبوع مهم جدا ملي بالفرص والتسهيلات والحظوظ واعد بتغييرات كثيرة لصالحك مع عودة كوكب عطارد كوكبك الحاكم الى سيره المباشر وترتاح بعد فترة من التعب والعراقيل والمطبات البداية مع يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى العقرب الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت ما يعني ان الحظوظ تتآمر معك فيقرع الحظ بابك ويفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية سواء كنت تتعاطى الشأن التجاري او الشأن العام تاثيرات رائعة تفتح امامك ابواب المعرفة والنجاح والحظوظ لنكن بالرغم من كل هذه الايجابيات عليك ان تتجنب اي جدال او نقاش او حوار يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من برج القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت برج خصمك فتتعقد الامور وتتسكر الابواب فتشعر بالتوتر او تشكك بالنوايا حولك فالضغوط كثيرة والمسؤوليات كبيرة، اضف الى ذلك شراسة المنافسة والخصم فتجد نفسك وحيداً في وجه العاصفة حاول ان تكون مرنا هادئا في وجه العاصفة الفلكية ايام صعبة تحمل وجع راس تعب عتب لكن تنقب الظروف لصالحك مع انتقال القمر الى الجدي ما يجعل الفترة بين الاربعاء والجمعة فترة غنية بالمشاريع والنشاطات والاحداث البناءة على كافة الاصعدة فأنت تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وبإرادة صلبة على الوصول الى ما تريد اسبوع حلو مرتب يقدم لك فرصا جديدة مثمرة جدا.

عاطفيا: لا يزال ينذر الفلك ببعض المتاعب العاطفية مع وجود الزهرة في الثور المواجه لبرجك ، تبدو غير مطمئن إلى سير العلاقات وتعبّر عن عدم رضاك بأسلوب أو بآخر. قد تضطرّك الظروف إلى اتخاذ اتجاه جديد وطريقة مغايرة في تعاطيك مع الحبيب قد تتأرجح بين الشغف والمطالبة والمحاسبة من جهة، والتخلّي واللامبالاة من جهة أخرى.

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