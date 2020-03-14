تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث سعيدة

مهنيًا: اسبوع حلو اسبوع منتج احداث كثيرة سترافقك وتصب في مصلحتك بشكل عام اسبوع حيد تكتمل فيه الكثير من القصص والمغامرات تتقدم الامور الامور وتكون اكثر انتاجية مع وجود القمر في العقرب يومي السبت والاحد الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت سوف تنال مكافأة مالية فلا تتأخر في التفاوض وتقديم المشاريع ولا تخش من المطالبة بحقوقك، فقد تجد الآذان المصغية وترى أن الجهود التي بذلتها من أجل تحسين أوضاعك المالية والمهنية والدراسية وتاتي نتيجة الامتحانات جيدة وناجحة تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج القوس يومي الاثنين والثلاثاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت فتتوضح الكثير من الامور وتخوض مجالات تقنية أو مفاوضات وسط بعض المجموعات أو التنظيمات. وربما تتيح لك هذه الفترة مجالاً للانخراط في السلك السياسي إذا شئت. ترتاح من المسؤوليات الصعبة وتحكم السيطرة على أوضاعك وتستعيد قدرتك على إدارة شؤونك كما تتلقى عرضاً مغرياً أو اقتراحاً لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب.بالرغم من الاجواء الايجابية يجب ان تحذر التاثيرات الضاغطة والسلبية بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج الجدي لينضم الى كواكب كثيرة في مواجهة مع برجك لذلك ابتعد عن الجدال حول مسائل مهنية او مالية لا ترفع صوتك ولا تتذمر حاذر التقصير اسبوع مهم يجعلك تركز وتحسم الكثير من الامور تشتغل بقوة وترتاح

عاطفياً: تنعم بوضع فلكي إيجابي ومميّز جميل دافئ ورومانسي فتجد كل الدعم في احضان حبيبك وستلمس منه تعاطفاً صادقاً كما يتحدث كوكب الحب من برج الثور عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية تحاط بالمحبين وتعيش أجواء مختلفة ومسلية جدا أما إذا كنت عازباً فقد تتيح لك المناسبات الاجتماعية لقاءً استثنائياً.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :

ينتظر مولود برج "الحوت " من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أسبوع جيد

تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير انطلاقة أسبوع جيدة