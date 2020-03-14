تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مهمة

مهنيًا: اسبوع مهم يسلط الاضواء على الامور وعلى الاعراف والقوانين اسبوع مهم يجب ان تمشي فيه حسب القواعد احداث فلكية كيرة سترافقك في هذا اسبوع والحدث الابرز عودة عطارد لسيره المباشر في برج الحوت الصديق الذي يسهل عليك كل الظروف المهنية والمعاملات بالرغم من هذه الايجابيات الا ان بداية الاسبوع ستكون صعبة مع وجود القمر في العقرب المواجه لبرجك في مثلث فلكي مع الشمس من الحوت يومي السبت والاحد فتطل على فترة مليئة بالمسؤوليات والتناقضات المطلوب منك المرونة وكلمة السر هي الجهوزية التامة كن جاهزا وواعيا ولا تستخف بالواجبات وحاول ان تتدارك الامور قبل ان تصطدم برفض أو تعنّت من قبل بعض المسؤولين تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت فتعيش يومي الاثنين والثلاثاء اياما غنية وحافلة بالتقدم والنجاح وتؤكد معظم الكواكب خطواتك وجهودك فتأخذك الى مراكز عالية من المهارة والشهرة. تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى الجدي الصديقبين الاربعاء والجمعة فتنجح ستنجح اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ولن تقف العراقيل في دربك على الإطلاق قد تتحقق أمنيات أو تتجسد رغبات غالية على قلبك وتباشر بما هو أساسي أو مغاير تماماً لتوجهاتك السابقة اها الفترة الاجمل والاقوى والاكثر حظاحتى تنهي اعمالك الصعبة اسبوع مهم ومميز لكن مثل المعتاد يجب ان تكون جاهزا لاعمالك ولواجباتك.

عاطفياً: تنعم بمشهد فلكي مناسب ويعدك كوكب الزهرة من برجك باجواء عاطفية رائعة يطرب لها قلبك فتقوى الروابط العواطف بشكل كبير لتعيد السلام إلى حياتك العاطفية فتعرف تطورا ملحوظا وسعادة قصوى للعازب تناقش اوضاعك المستقبلية مع الحبيب ، تصارحه، تكاشفه، وربما تتفق وإياه على بعض التفاصيل الصغيرة.

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