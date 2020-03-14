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فتة عدس حارة بالدجاج

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يعتبر العدس من الأطباق التي لا غنى عنها في الطقس البارد، كالذي تشهده البلاد حاليًا، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيره للشيف شربيني.

مقادير فتة عدس حارة بالدجاج

عدس أصفر

جزر

بطاطس

بصل

ثوم

صدور دجاج

ملح

فلفل

كمون

خبز توست

خبز مكسيكى

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طماطم

زبدة

هريسة

خل

مرقة

طريقة تحضير فتة عدس حارة بالدجاج

قومى بتقطيع الجزر والبطاطس والبصل ويسلقوا مع العدس ومرقة وكمون وملح وفلفل

ضيفى صدور الدجاج إلى الحلة وأتركيه حتى تنضج الدجاج ثم ترفع

ضيفى الطماطم إلى الحلة

قومى بتحمير الخبز فى الزيت الغزير ثم يرفع

أخلطى الهريسة مع الخل والثوم وتضاف الخبز المحمر

أرفعى العدس ويضرب بالخلاط اليدوي، ثم يرفع على النار مرة أخرى

ضيفى الزبدة إلى العدس ثم مكعبات الدجاج المسلوقة

يقدم العدس مع الدجاج والخبز والهريسة بالخل والثوم بالهنا.

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