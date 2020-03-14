جيجي حديد تتألّق خلال 15 إطلالة بأجمل تصاميم البدلات العصرية

تتابع دائما عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أحدث صيحات عالم الموضة والأناقة، لتتألق فيها بأسلوبها الخاص والستايل العصري والشبابي والذي تشتهر به ويشكل مصدر وحي للعديدات من الشابات واللاتي يتابعن دائما خيارات وإطلالات جيجي حديد.

وتعد البدلات الأنيقة من التصاميم المفضلة لجيجي والتي اختارها في العديد من الإطلالات وبأكثر من ستايل وقصة وبالعديد من الألوان.

تنوّعت إطلالات جيجي حديد بمختلف تصاميم البدلات، وحتما ستجدين فيها ما يلائم ذوقك الخاص، إن كنت تفضلين الأسلوب الراقي باللمسات الكلاسيكية استوحي إطلالاتك بالبدلات باللون الأسود الأساسي أو اللون الأبيض الأنيق من ستايل جيجي حديد والتي اختارت بدلتين بهذين اللونين بأسلوب رسمي راقي وفاخر، ولصاحبات الستايل العصري بأسلوب مواكب للموضة تألقي بالبدلات بالقصات الكبيرة كستايل جيجي بالبدلة باللون الأزرق الداكن والبدلة باللون البني والبدلة باللون الخردلي الرائج.

ولمن تفضّل الإطلالات اللافتة والخاطفة للأنظار، اعتمدي البدلات المعرقة والملونة بمزيج من الألوان والنقشات والتي اختارتها جيجي بأسلوبها الخاص بأكثر من مناسبة.

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