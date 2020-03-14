دراسة جديدة تكشف عُمر فيروس كورونا في الهواء وعلى الأسطح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن أن فيروس كورونا، بإمكانه البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات، وأن يعيش على الأسطح لنحو 3 أيام.

وبحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فإن الدراسة الحديثة، التي نشرت على موقع "medRxiv" العلمي، تسلط الضوء على المدة التي يمكن لفيروس "كورونا" البقاء فيها على قيد الحياة والانتقال إلى الأشخاص.

وجاء في الورقة البحثية، أن "كوفيد-19 قد يبقى في الهواء لمدة 3 ساعات، ويعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين يومين و3 أيام"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأضاف: "كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة".

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وكانت دراسة أخرى نشرت في فبراير الماضي، قالت إنه "إذا كان كورونا مشابها للفيروسات التاجية الأخرى، مثل السارس، فقد يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام".

تابعت: "في المقابل، يمكن لفيروس الإنفلونزا أن يعيش على الأسطح فقط، ولمدة تقترب من 48 ساعة".

ولا يزال العلماء منكبين على دراسة "كوفيد-19"، الذي انتشر في معظم دول العالم وخلف حصيلة كبيرة من الوفيات والمصابين.

وحتى الآن لم يتم إيجاد أي علاج لفيروس "كورونا"، الذي يعتقد أنه بدأ في التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.