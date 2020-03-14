أفضل حيل تنظيف منزلية دون استخدام منظفات صناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

لا يعد تنظيف المنزل بالمهمة السهلة لدى جميع السيدات، فهناك الكثير منهن يجدن صعوبة في تنظيف بعض محتويات المنزل وخاصة الأشياء التي نعتقد أنها لا تحتاج لتنظيف.

فيما يلي مجموعة من أفضل الحيل التي يمكن عبرها التخلص من الأوساخ والحفاظ على منزل نظيف وصحي، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلا عن موقع "24 الإماراتي".

- الكريب فروت والملح للأوساخ العنيدة

يمكنك معالجة بقع الجير على الصنابير عن طريق وضع كمية من الملح على نصف حبة كريب فروت، وفركه حول المنطقة المتسخة، وستعمل حبيبات الملح وأحماض ألفا هيدروكسي في الفاكهة على القضاء على الجير.

- الملح وزيت جوز الهند للخشب المخدوش

يمكنك منح لوح تقطيع خشبي مخدوش وقذر فرصة جديدة للحياة مع بعض المنتجات البسيطة. ضعي كمية من الملح البحري على لوح التقطيع الخشبي، وافركيه بقطعة ليمون لتطهيره، قبل أن تقومي بصقل الخدوش بزيت جوز الهند.

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- ورق التجفيف وصابون الجلي وماء دافئ للبقع الناجمة عن الحروق:

يمكن استخدام الرطوبة الموجودة في أوراق التجفيف لإزالة البقع العنيدة على صينية الفرن. ببساطة ضعي ورقة تجفيف على الصينية، وأضيفي سائل الجلي والماء الدافئ وانقعيه لمدة 30 دقيقة، وستحصلي على نتيجة مدهشة.

- صودا الخبز وحامض الستريك وسائل الجلي لتنظيف المرحاض:

من الممكن صناعة "قنابل تنظيف المرحاض" بمنتجات منزلية. أضيفي ملعقة طعام من سائل الجلي، إلى كمية من صودا الخبز، وقومي بخلطها، قبل وضعها في لوحة مكعبات الثلج واتركيها لبضع ساعات. يمكنك إخراج المكعبات واستخدامها في تنظيف المرحاض عند الحاجة.

- الخل لتنظيف ترسبات الجير:

املئي كيساً بالخل وثبتيه حول المنطقة المتسخة بالجير، واتركيه طوال الليل، وفي اليوم التالي يمكنك استخدام فرشاة صغيرة أو فرشاة أسنان قديمة لإزالة الأوساخ المتبقية.

- الملح وصودا الخبز والخل الدافئ لتنظيف مصارف المياه:

يعتبر انسداد مصارف المياه في حوض المطبخ أو المغسلة، كابوساً لمعظم ربات المنزل، لذا ينصح الخبراء بسكب كوب من الخل الدافئ في المصرف، قبل صب كمية كافية من الماء المغلي، وتركها طوال الليل حتى تفكك الأوساخ وتفتح المصارف بشكل جيد.