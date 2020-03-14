بعد إصابة ابنة أحمد زاهر بها.. كل ما تود معرفته عن المرارة

أصيبت "ملك"، ابنة الفنان أحمد زاهر بالمرارة، ونشر زاهر عبر صفحته الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يعلن تماثل ابنته للشفاء.

وكتب، في تعليقه على صورته برفقة ابنته، "حمدالله على سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري حمد الله على سلامتك يا ملوكتي، وإن شاء الله هاتبقي زي الفل، أزمة وعدت الحمد لله، المرارة وشيلناها، الحمد لله يارب، يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي ويحلي أيامك كلها".

ويستعرض التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن إصابة المرارة، بحسب موقع "ويب مد".

أنواع إصابة المرارة

حصوات المرارة

لأسباب غير واضحة، يمكن أن تتبلور المواد الصفراوية، في المرارة لتشكل حصوات المرارة.

يمكن أن تسبب حصوات المرارة، الشائعة وغير الضارة عادة، ألمًا أو غثيانًا أو التهابًا.

التهاب المرارة

التهاب المرارة، غالبًا بسبب حصاة المرارة في المرارة. يسبب التهاب المرارة آلامًا شديدة وحمى، ويمكن أن يتطلب جراحة عندما تستمر العدوى أو تتكرر.

سرطان المرارة

على الرغم من ندرة حدوثه، يمكن أن يؤثر السرطان على المرارة. يصعب التشخيص ويوجد عادةً في المراحل المتأخرة عندما تظهر الأعراض.

قد يشبه أعراض حصوات المرارة.

التهاب البنكرياس المرصوي

حصى مرارة تصطدم بالقنوات التي تصرف البنكرياس. وينتج التهاب البنكرياس، وهي حالة خطيرة.

تشخيص المرارة

تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية

هو اختبار غير جراحي، يرتد فيه مسبار على الجلد موجات صوتية عالية التردد خارج البطن.

الموجات فوق الصوتية، اختبار ممتاز لحصوات المرارة وللتحقق من جدار المرارة.

فحص HIDA

في اختبار الطب هذا، يتم حقن الصبغة المشعة عن طريق الوريد ويتم إفرازها في الصفراء.

يُرجح التهاب المرارة، إذا أظهر الفحص أن المادة الصفراوية لا تصل من الكبد إلى المرارة.

المنظار الداخلي (ERCP)

باستخدام أنبوب مرن يدخل من خلال الفم، ثم من خلال المعدة، إلى الأمعاء الدقيقة، يمكن للطبيب أن يرى من خلال الأنبوب ويحقن الصبغة في قنوات نظام الصفراء.

يمكن استخدام أدوات جراحية صغيرة لعلاج بعض حالات حصوات المرارة أثناء ERCP.

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الرنين المغناطيسي (MRCP)

يوفر جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا عالية الدقة للقنوات الصفراوية والبنكرياس والمرارة.

تساعد صور MRCP في توجيه المزيد من الاختبارات والعلاجات.

الموجات فوق الصوتية بالمنظار

يتم إدخال مسبار الموجات فوق الصوتية الدقيقة في نهاية الأنبوب المرن من خلال الفم إلى الأمعاء.

يمكن أن تساعد الموجات فوق الصوتية بالمنظار الداخلي في الكشف عن تحصُّر الصفراوية والتهاب البنكرياس المراري.

الأشعة السينية للبطن

على الرغم من أنها قد تستخدم للبحث عن مشاكل أخرى في البطن، إلا أن الأشعة السينية لا يمكنها بشكل عام تشخيص مرض المرارة.

ومع ذلك، قد تكون الأشعة السينية قادرة على اكتشاف حصوات المرارة.

علاج المرارة

جراحة استئصال المرارة

يقوم الجراح بإزالة المرارة باستخدام إما باستخدام منظار البطن (عدة جروح صغيرة) أو جراحة "مفتوحة" تقليدية مع شق أكبر.

المضادات الحيوية

على الرغم من أن المضادات الحيوية لا تعالج عادةً التهاب المرارة، إلا أنها يمكن أن تمنع العدوى من الانتشار.

العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي

بعد جراحة سرطان المرارة، يمكن استخدام العلاج الكيميائي والإشعاعي للمساعدة على منع عودة السرطان.

حمض Ursodeoxycholic

في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل من حصوات المرارة والذين ليسوا مرشحين جيدين للجراحة، يعتبر هذا الدواء عن طريق الفم خيارًا.

قد يساعد حمض Ursodeoxycholic في حل حصوات المرارة الصغيرة من الكوليسترول وتقليل الأعراض.

تفتيت الحصى بموجات الصدمة خارج الجسم

يتم عرض موجات صدمة عالية الطاقة من آلة عبر جدار البطن، ما يؤدي إلى تكسير حصوات المرارة.

يعمل تفتيت الحصى بشكل أفضل في حالة وجود عدد قليل من حصوات المرارة الصغيرة.

الإذابة

يتم إدخال إبرة عبر الجلد في المرارة، ويتم حقن المواد الكيميائية التي تذيب حصوات المرارة.

نادرا ما تستخدم هذه التقنية.