إذا لم تكوني راضية تماما عن إزالة الشعر بواسطة الحلاقة أو الملقاط، أو إزالة الشعر بالشمع أو السويت، فقد تكون إزالة الشعر بالليزر، خيارًا يستحق التفكير فيه.

تعد إزالة الشعر بالليزر، واحدة من أكثر الإجراءات التجميلية شيوعًا في الولايات المتحدة، ومصر حاليا.

وإزالة الشعر بالليزر، تنقل الضوء عالي التركيز إلى بصيلات الشعر، التي بدورها تدمر الشعر، ولإزالة الشعر الزائد بالليزر، عدد من الفوائد يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "ويب مد".

فوائد إزالة الشعر بالليزر

الليزر مفيد لإزالة الشعر غير المرغوب فيه من الوجه، الساق، الذقن، الظهر، الذراع، الإبط، خط البيكيني، ومناطق أخرى.

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الإحكام

يمكن لليزر، أن يستهدف بشكل انتقائي الشعر الخشن الداكن مع ترك الجلد المحيط بدون تلف.

السرعة

تأخذ كل نبضة من الليزر جزءًا من الثانية ويمكنها معالجة العديد من الشعيرات في نفس الوقت، يستطيع الليزر معالجة منطقة كل ثانية، يمكن معالجة المناطق الصغيرة مثل خط البكيني في أقل من دقيقة، وقد تستغرق المناطق الكبيرة، مثل الظهر أو الساقين، ما يصل إلى ساعة.

القدرة على التنبؤ

يعاني معظم المرضى، من تساقط الشعر الدائم بعد ثلاث إلى سبع جلسات في المتوسط، ما يعني أنه معروف نتائجه مسبقا.