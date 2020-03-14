نصائح لحماية اليدين من الجفاف مع الغسيل المتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ينصح الأطباء والمختصون بغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لكن هذا الإجراء يشكل تهديداً للبشرة التي يمكن أن تتعرض للتشقق والجفاف، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

وسيواجه الكثيرون مشكلة تشقق الأيدي من الغسيل المتكرر بالماء الساخن والصابون، والاستخدام المنتظم لمعقمات الأيدي التي تعتمد على الكحول. ولكن هل من الجيد استخدام كريم بعد غسل يديك، أم أنه يؤدي إلى تلوثهما من جديد؟

تقول الدكتورة ليندساي برودبنت من مركز العدوى والمناعة بجامعة كوينز "لا توجد مشكلة في استخدام كريم اليدين، طالما أنك قمت بتجفيف يديك جيداً قبل وضع الكريم".

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وتنصح ليندساي بحمل عبوات كريم خاصة، وتضيف "من الأفضل عموماً عدم مشاركة الكريمات، لأنك لا تعرف فيما إذا كان المستخدم الآخر قد غسل يديه بشكل صحيح قبل لمس العبوة".

وعند تطبيق الكريم، ضع كمية منه على الجزء الخلفي من يديك، دون لمس فوهة العبوة، وتضيف الدكتور ليندساي "فيروس كورونا لا يعيش طويلاً على عبوة كريم اليدين، لكن من الجيد عدم لمس الفوهة، حيث يمكن للبكتيريا والفطريات البقاء عليها".

وإذا كانت يداك تعانيان من الجفاف ولم يكن لديك كريم لليدين، فلا بأس في استخدام غسول اليدين المشترك، بشرط ألا تلمس العبوة. ويقول الدكتور ستيفن جريفين من مجموعة أبحاث الأدوية المضادة للفيروسات والأورام الفيروسية بجامعة ليدز "اغسل يديك، ثم خذ منشفة ورقية واستخدمها لحمل العبوة حتى لا تلمسها بيديك العاريتين".

ويشرح جريفين أن كريم اليد مفيد أيضاً، لأنك قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى عند تشقق ونزيف بشرة يديك، فالحاجز الأول أمام أي جرثومة هو بشرتك، ومع ذلك، يشير إلى أن خطر التقاط العدوى من خلال يديك لا يزال منخفضاً للغاية، حتى لو كانت تنزف، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.