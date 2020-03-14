منها الإضاءة الضعيفة.. أخطاء تجنب ارتكابها في مقابلات العمل عبر الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

اضطرت الكثير من الشركات للجوء إلى مقابلات العمل عبر مكالمات الفيديو، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة في إجراء المقابلات توفر وقت وجهد المرشحين، إلا أنها تحمل في نفس الوقت مجموعة من التحديات التي يجب التغلب عليها لإجراء مقابلة ناجحة.

وفيما يلي مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون في مقابلات العمل عبر الفيديو، وتؤثر على فرصهم في الحصول على الوظيفة، بحسب صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية، نقلا عن موقع "24 الإماراتي".

1- محيط مشتت

ما يشاهده مسؤول التوظيف في خلفية الصورة يعطي فكرة عن شخصيتك، فوجود الأطفال والفوضى وتشغيل التلفزيون وغير ذلك من عوامل التشتيت سيوحي بأنك شخص غير منظم في حاتك، كما سيؤثر ذلك على دقة إجاباتك خلال المقابلة.

2- إغفال الرسميات

يعتقد بعض المرشحين للوظائف أن جلوسهم في المنزل لإجراء مقابلة عمل يعني أن بإمكانهم التبسط والابتعاد عن الرسميات، لكن مسؤولي التوظيف لا يحبذون مثل هذا التصرف. لذلك عليك أن تعتبر نفسك وكأنك تجلس في مكتب أو قاعة اجتماعات كما هو الحال في مقابلات العمل التقليدية، واختيار ملابس مناسبة وطريقة جلوس لائقة لزيادة فرصك في الحصول على الوظيفة.

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3- عدم اختبار اتصال الإنترنت

من الضروري توفر اتصال إنترنت ذو جودة عالية قبل تحديد موعد المقابلة، وإذا كانت الشبكة ضعيفة في منزلك، فمن الأفضل اختيار مكان آخر تتوفر فيه شبكة واي فاي قوية موثوقة، حتى لا تُفاجاً بانقطاع الاتصال أثناء المقابلة.

4- الإضاءة الضعيفة

تأكد قبل إجراء الاتصال من جودة الإضاءة داخل الغرفة التي تجلس فيها، حيث يرغب مسؤول التوظيف بمشاهدة انطباعات وجهك خلال المقابلة، كما أن ظروف المقابلة السيئة من حيث الصوت والصورة تجعل الشخص الذي يقابلك يشعر بالضيق، وتعطي انطباعاً سيئاً عن قدراتك واهتمامك بالوظيفة المعروضة.

5- إهمال التواصل البصري

يعطي التواصل البصري إشارة عن قدرتك على التأثير بالآخرين، وإذا كنت تحاول الابتعاد بنظرك بشكل متكرر عن الكاميرا، فهذا مؤشر سلبي، والأفضل التركيز طوال المقابلة على النظر في عيني مسؤول التوظيف، وكأنك تخوض محادثة طبيعية.