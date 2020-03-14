63 عاما ولديها ابن وحيد.. من هي أول سيدة تحكم اليونان؟

لأول مرة في تاريخ اليونان، تسلمت أمس الجمعة، امرأة زمام الحكم في البلاد.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإن إيكاتيريني ساكيلاروبولو القاضية السابقة، البالغة 63 عاما، ستتولى رئاسة البلاد لولاية من خمس سنوات، بعد أن انتخبت في البرلمان في يناير بأصوات 261 نائبا من بين 300.

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن أول سيدة تحكم اليونان

هي سيدة مطلقة ولديها ابن وحيد، نشأت في سالونيك عام 1956 وتعيش وسط أثينا.

أتمت دراستها في كلية الحقوق بجامعة أثينا عام 1978.

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أكملت ساكيلاروبولو تدريبها القانوني في جامعة السوربون بين عامي 1989 و1990.

ألفت العديد من الكتب، وتتحدث باللغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

منذ عام 2015، شغلت منصب رئيس الجمعية اليونانية للقانون البيئي.

عملت بنشاط في القضايا الكبيرة التي تنطوي على البيئة، بما في ذلك تحويل نهر أكيلس في ثيساليا والحفاظ على مباني اللاجئين التاريخية في أثينا.

حددت إيكاتيريني أولوياتها بمعالجة الأزمة الاقتصادية والتغير المناخي وموجة الهجرة.

في أكتوبر 2018، أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد، من خلال رئاستها لمجلس الدولة، بتسمية من رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس، بسبب دفاعها بشدة عن قضايا البيئة.

لا تنتمي ساكيلاروبولو إلى أي حزب سياسي، وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة.