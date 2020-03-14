منها السبانخ.. 5 أغذية تخفف أعراض الربو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يبحث مريض الربو عن الأطعمة التي يجب أن يتناولها، حيث يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا في السيطرة على الأعراض المزعجة للربو.

لا يوجد حتى الآن علاج سحري يحقق الشفاء التام من مرض الربو، لكن تغيير النظام الغذائي يمكنه المساعدة في تقليل الأعراض المزعجة.

ويتفق الأطباء على أهمية التغذية المتوازنة والصحية، كما ينصحوا مريض الربو بتسجيل يوميات يدون فيها الأعراض والأغذية التي يتناولهما بشكل يومي، ليتعرف بشكل أفضل على المناسب لحالته.

لكن بشكل عام هناك بعض الأطعمة المناسبة لمرضى الربو، حسب ما جاء في "dw".

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- الزنجبيل:

لا تقتصر فوائد الزنجبيل على علاج آلام البطن فحسب، فبعض المواد التي يتكون منها تساعد على فتح المجاري التنفسية وبالتالي تقلل من حدة أعراض الربو.

- السبانخ:

من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمواد المعدنية. ووفقا لدراسة نشرت عام 2016، خلص الباحثون إلى أن مخاطر الإصابة بأمراض التنفس تزيد لدى الأطفال الذين لا يحصلون على كميات مناسبة من حمض الفوليك وفيتامين دي.

- الدهون المفيدة:

رصد خبراء الربو والحساسية فوائد عديدة لما يطلق عليه "مطبخ البحر المتوسط" بطريقة التغذية المعتمدة بشكل كبير على زيت الزيتون والأسماك والفواكه والخضروات، الغنية بالكثير من الدهون الصحية التي تفيد القلب وتقلل من فرص إصابة الأطفال بالربو لاحقا. من المهم هنا التأكيد على أن الحديث هنا يتعلق بالدهون الصحية النباتية مثل زيت الزيتون أو المستخرجة من الأسماك كالأوميغا 3 وليس الدهون الموجودة في الوجبات السريعة.

- الطماطم:

من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والسعرات الحرارية القليلة ما يجعلها مناسبة تماما لنظام الغذاء المتوازن لمرضى الربو، كما أن عصير الطماطم يساعد مثل الزنجبيل على فتح المجاري التنفسية، وفقا لموقع "ألرغي بيراتونغ".

- التوت بأشكاله وألوانه:

التوت الأحمر أو التوت البري والفراولة والكرز، كلها غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وتتمتع بخصائص تقلل من الالتهابات. وينصح الخبراء بالتنوع في تناول مختلف أنواع التوت المتاحة لتحقيق أقصى استفادة من المواد المفيدة التي تحتويها.