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"أنا راجل بحب الدهب عادي".. بتلك الجملة رد مغني المهرجانات حمو بيكا، على منتقدي شبكته، بعدما أعلن خطوبته أمس، على فتاة تُدعى "زوزو".
وظهر "بيكا"، مرتدي خاتم ودبلة وأنيسيال من الذهب، ما جعل العديد ينتقدونه بشدة، ليخرج مغني المهرجانات الشعبية، يرد على الانتقادات، خلال مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "لكل من يسخر من شبكتي، دبلتي دي لا أنت ولا أهلك تعرفوا تجيبوا زيها".
الإفتاء تعلق على حكم ارتداء الذهب للرجال
وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، أن الذهب الأصفر محرم شرعًا على الرجال.
وتابعت "الإفتاء" في فتواها: "إنه يجوز للرجال لبس الذهب الأبيض إذا كان المقصود به البلاتين، أما إذا كان مسبوكًا من الذهب الأصفر ومادة السيليكون ونحوها فإنه حرام"، مستندة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذهب الأصفر والحرير: "إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذكور أُمَّتِي، حلٌّ لإناثهم" رواه ابن ماجه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتداء حمو بيكا "شبكة ذهب".. تعرف على حكم الدين في لبس الرجال للذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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