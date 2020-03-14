طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت

بالفول سوداني، والمكسرات والشوكولاتة، سائبة ومغلفة وسبريد، أشكالا عدة للحلاوة الطحينية، لكن تظل تلك الحلاوة التي لها طعما مرملا مميزا هي الأصل، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل حلاوة طحينية في البيت "زي بتاعة برا". المقادير 2 كوب سكر بودر. 2 كوب لبن بودر. 2 كوب طحينة. ملعقة صغيرة فانيليا. Advertisements سوداني محمص. طريقة التحضير تخلط الطحينة مع السكر البودر واللبن البودر والفانيليا في الخلاط الكهربائي جيدا. يفرد السوداني المحمص في علبة بلاستيك، ثم يفرد الخليط على السوداني ويضغط جيدا باليد. تترك الحلاوة لمدة يومين في الثلاجة ثم تقلب على الجانب الآخر وتقدم. يمكن استبدال السوداني بالفستق.

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