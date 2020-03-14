تعد الشعرية باللبن والمكسرات، من الأكلات الساخنة المرتبطة بالشتاء، وليالي الأمطار، نظرًا لاحتواءها على سكريات عالية، وتعمل على زيادة تدفئة الجسم، فضلًا عن مذاقها اللذيذ والمميز. وإليكِ طريقة عملها في المنزل بخطوات سريعة وبسيطة. مقادير الشعرية باللبن والمكسرات 1/4 كيلو شعرية مكسرة 2 ملعقة زبدة 1/2 كيلو لبن 3 ملاعق كبيرة سكر Advertisements كوب ماء جوز هند ومكسرات طريقة عمل الشعرية باللبن والمكسرات حمري الشعرية في الزبدة على نار هادئة. ضيفي الماء، واتركيها حتى تنضج. اغلي اللبن والسكر سويًا. اغمري الشعرية الساخنة في اللبن المحلى، مع المكسرات وجوز الهند.

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