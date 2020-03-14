إزاي تحمي عفشك بعد تعرضه لمياه الأمطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أكثر ما يُعاني من مياه الأمطار وتسربها للمنازل هم قانطي الأدوار الأخيرة من المباني، إذ يتعرض العفش والأثاث للماء ما يتسبب التلف في بعض الأحيان.

وتضرب مصر موجه من الطقس السيئ، إذ هطلت أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات عدة منذ الساعات الأولى أمس الخميس، ويستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى غد السبت، وفق ما ذكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

لذا عليكِ أولاً الإسراع في إبعاد الأثاث عن المنافذ والبلكونات، وتغيطتها بالمشمعات البلاستيكية السميكة، وفي حالة تعرضها للماء بالرغم من الطرق الاحترازية، عليكِ اتباع ما يلي وفقاً لموقعي "homekeeping" و"insight".

يعتبر الخشب من المواد التي تمتص الماء، ولحمايته من الماء والرطوبة عند تعرضه لها يجب:

- استخدام أغطية خاصة مقاومة للماء.

- استخدام منظفات سائلة لا تحتوي على نسبة عالية من الزيوت.

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- التهوية الجيدة للخشب حتى لا يُصاب بالتعفن.

- مجفف الشعر أو قوى الطرد بالمكنسة الكهربائية، لإزالة بقع الماء من الخشب، قم بتوصيل الجهاز وتحويله إلى أعلى إعداد له، ثم وجه مجفف الشعر نحو البقعة حتى تختفي تماماً، ثم بعد ذلك قومي بدهن الخشب بملمع، وفي حالة عدم وجود مُلمع، يمكنك دهنه بقطرات من زيت الزيتون.

- أما الأثاث فامسحه برفق واتركه حتى ينشف بشكل طبيعي، ولا تعرضه لدرجة حرارة غير طبيعية مثل "السشوار".

- إذا كانت قطعة الأثاث مُفرغة، قم بحشيها بورق جرائد، لقدرته على امتصاص الماء والرطوبة.

- مجفف الجلد، إذا كان أثاث منزلك مُغطى بالجلد، فعليك تجفيفه باستخدام قطعة من القماش، ثم إضافة طبقة سميكة من "مجفف الجلد"، وتدليكه وتركه لعدة ساعات حتى يجف، ثم مسحه بمناديل مبللة أو قطعة قماش.

- استخدم المكواة، لإزالة قطرات الماء بمكواة، قومي بوضع قطعة قماش نظيفة فوق علامة الماء، نوصي باستخدام قطعة قماش قطنية بدون أي مطبوعات، ثم قومي بتسخين المكواة على درجة حرارة منخفضة، بمجرد تسخينها، ضعيها لفترة وجيزة على القماش فوق بقعة الماء، بعد بضع ثوان، ارفعي المكواة والقماش، إذا كانت ما تزال موجودة، كرري الخطوات حتى يتم تجفيف الأثاث وإزالة آثار بقع المياه والرطوبة.