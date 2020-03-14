بعد اعتذار زوجها لها.. أول منشور لـ أنغام على إنستجرام

شاركت الفنانة أنغام، متابعيها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، بلقطات من برومو انطلاق الموسم الثاني، من مسابقة الغناء "Egy talents"، لتأهيل واختيارأفضل 20 متسابقا، وإعلان أسماء الفائزين بنهاية الشهر، وذلك عقب غنائهم أغنية للفنانة أنغام، في مدة لا تزيد عن دقيقة ونصف.

ويعد هذا المنشور الأول للفنانة، عقب أزمتها الأخيرة مع زوجها، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والتي انتهت باعتذار أحمد لها، عقب توجيه الشكر لزوجته الأولى، وحديثه عن اختياره لأولاده في النهاية، إلا أن الفنانة، لم تعلق نهائيًا على أمر زوجها، ولازالت تلغي متابعته على "إنستجرام".

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جدير بالذكر أن الفنانة شاركت بهذا المنشور من قبل عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" تحديدًا في يوم 7 مارس، إلا أنها لم تُشارك به على "إنستجرام" إلا اليوم.

أحمد إبراهيم يعتذر لأنغام

وعلى مدار عدة أيام يتصدر اسم أحمد إبراهيم، والفنانة أنغام حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الأنباء المتداولة حول انفصالهما، وحتى اعتذار أحمد إبراهيم بالأمس.

وكان أحمد إبراهيم، نشر أمس، صورة له برفقة الفنانة أنغام عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يقبل رأسها.

وكتب إبراهيم في تعليقه على الصورة التي منع متابعيه من التعليق عليها، "حقك عليا أنا يا ست الستات، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب".

وجاء ذلك عقب توجيه زوج الفنانة رسالة شكر وامتنان لزوجته الأولى ياسمين عيسى، حيث نشر صورة لها، معلقًا: عرفت قيمة ولاد الأصول"في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي".