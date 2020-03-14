درست تصنيع الطائرات الحربية.. "ميار" أصغر مصرية متخصصة في تصميم الأقمار

بملامحها الهادئة، وثباتها وكفاءتها بالعمل، قررت كسر الصورة النمطية عن المرأة، لتصبح أول مصرية وعربية تتخصص في مجال تصميم وتصنيع الطائرات الحربية.

المهندسة ميار وائل، واصلت سعيها لتصبح أصغر مصرية يتم تعيينها في وكالة الفضاء المصرية، وأول امرأة تتخصص فى مجال تصميم الأقمار الصناعية فى الوكالة.

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تقول ميار، 22 عاماً: "بعد تخرجي في جامعة خاى الوطنية بأوكرانيا، بتقدير امتياز في مجال هندسة الفضاء، تخصص تصميم وتصنيع الطائرات الحربية والصواريخ والروكيت، أردت تطبيق ما أدرسه على أرض الواقع، وكانت وكالة الفضاء المصرية، هي سبيلى لذلك، خاصة أنها مؤسسة حديثة، تم تأسيسها منذ عامين فقط، وبالطبع تحتاج إلى كوادر علمية شابة".

حب "ميار" الشديد لمصر، ورغبتها في أن تتقلد النساء المناصب العلمية الهامة، دفعها إلى رفض كافة العروض التي حصلت عليها للعمل في جامعات عربية وغربية: "تواصلت مع المهندس محمد القوطي، رئيس الوكالة، وأخبرته برغبتى فى الانضمام للوكالة، وبعد عدة مقابلات لتقييمي نجحت فى الانضمام، رغم أن معظم العاملين بالوكالة من حاصلى الماجستير والدكتوراه، لأكون أصغر امرأة تعمل في الوكالة، وأول سيدة في مجال تصميم الأقمار الصناعية".

ترى "ميار" أن النساء، مثل الرجال، مطالبات بخدمة الوطن فى كافة المجالات، سواء كانت صعبة أو سهلة: "آمل أن يتطور مجال صناعة الأقمار الصناعية فى مصر، لتصبح مصر فى مصاف الدول العلمية المتقدمة، مثل الدول الأوروبية واليابان، إلى جانب استغلال الصحراء الشاسعة التى نملكها، واكتشاف مصادر جديدة للطاقة من بترول ومعادن، وهو ما يساعد مصر اقتصادياً فى السنوات المقبلة".