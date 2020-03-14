شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفل إماراتي بالطيران والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، أمنية الطفل الإماراتي محمد سالم الكعبي، بأن يصبح ضابطاً طياراً، بالتنسيق مع مؤسسة تحقيق أمنية.
وأكد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، خلال لقائه الطفل محمد وأسرته، اهتمام الشرطة بتنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية، والتعاون مع المؤسسات الوطنية، لتحقيق أمنيات وأحلام هذه الفئة من أفراد المجتمع، وترجمتها إلى حقيقة، وتعزيز السعادة والإيجابية والأمان.
وقام الطفل محمد سالم الكعبي، مرتدياً زي ضابط طيار، بجولة في أقسام الإدارة. واستمع إلى شرح عن آلية عمل إدارة طيران شرطة أبوظبي، كما اصطحب في جولة بمروحية شرطة أبوظبي. وعبر الطفل عن سعادته بتحقيق أمنيته. وشكرت أسرة محمد الكعبي شرطة أبوظبي على اهتمامها بمد جسور التواصل مع المجتمع بصورة حضارية وإنسانية. حضر تحقيق الأمنية عدد من الضباط، ووفد من مؤسسة تحقيق أمنية، برئاسة عضو مجلس أمناء المؤسسة طارق الفندي الشامسي.
- إبراهيم البلوشي:
«حريصون على التعاون مع المؤسسات الوطنية، لتحقيق أمنيات وأحلام الأطفال».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفل إماراتي بالطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.