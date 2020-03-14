الامارات | «ديزني» ترجئ عرض 3 من أفلامها

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» ترجئ عرض 3 من أفلامها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأت مجموعة «ديزني» عرض ثلاثة أفلام رئيسة من إنتاجها، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. والأفلام الثلاثة هي: «مولان» و«ذي نيو ميوتنتس» و«إنتلرز».

وأجل عرض الأفلام الثلاثة حتى إشعار آخر، فيما تدرس «ديزني» مواعيد جديدة لعرضها.

وكان العرض الأول الرسمي لفيلم «مولان»، وهو إعادة لفيلم الرسوم المتحركة الناجح العائد لعام 1998، قد نظم الإثنين الماضي في لوس أنجلوس. وكان يفترض أن يبدأ عرضه بعد أسبوعين.

يذكر أن «ديزني» أعلنت، قبل ذلك، إغلاق متنزه «ديزني لاند» في مدينة أناهايم، قرب لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا حتى نهاية مارس الجاري، كإجراء وقائي. كذلك أعلنت الشركة أن متنزهها في فلوريدا، و«ديزني لاند» في باريس، سيغلقان أبوابهما أيضاً، اعتباراً من الغد.