الامارات | الأمير تشارلز يلغي جولة الربيع

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تشارلز يلغي جولة الربيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال متحدث باسم عائلة الأمير تشارلز في بريطانيا، أمس، إن الأمير وزوجته كاميلا ألغيا جولتهما، التي كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن، بعد نصيحة من الحكومة البريطانية.

وقال المتحدث: «نظراً لتطور الوضع، في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، طلبت الحكومة البريطانية من سموهما تأجيل جولة الربيع هذا العام».