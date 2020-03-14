الامارات | الأمير تشارلز يلغي جولة الربيع

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تشارلز يلغي جولة الربيع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال متحدث باسم عائلة الأمير تشارلز في بريطانيا، أمس، إن الأمير وزوجته كاميلا ألغيا جولتهما، التي كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن، بعد نصيحة من الحكومة البريطانية.
وقال المتحدث: «نظراً لتطور الوضع، في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، طلبت الحكومة البريطانية من سموهما تأجيل جولة الربيع هذا العام».
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