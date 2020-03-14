شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لمحاربة الضغط النفسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسبب كثرة الضغوط والمسؤوليات التي يفرضها نسق الحياة العصرية المتسارع، ورغبة الكثيرين في التغلب عليها وإنجاح معادلة الواجبات اليومية والمسؤوليات الأسرية والاجتماعية من جهة، وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم الشخصية من جهة أخرى، ازداد حيز الضغط النفسي لدى الأشخاص وتفاقم مداه، وبات القلق والخوف لا يفارقان الكثير منا ويعكران بذلك صفو حياتنا وتوازناتنا النفسية، ما دفع الكثير منا نحو العيادات النفسية، فيما اكتفى آخرون بمحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها عبر عدد من الحلول الطبيعية التي نستعرض هنا بعضاً منها:
للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 5 نصائح لمحاربة الضغط النفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.