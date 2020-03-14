شكرا لقرائتكم خبر عن تبييض الأسنان أثناء الحمل نتائجه خطرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل، خصوصاً في الثلث الثالث من الحمل. وأوضح المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية.
وأضاف المركز أن مواد التبييض الشديدة قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة.
لذا ينبغي إرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتي الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيداً بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين. وبصورة عامة ينصح الخبراء بعدم التعرض الي اية مواد طبية علاجية كانت أم تجميلية خلال فترة الحمل.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تبييض الأسنان أثناء الحمل نتائجه خطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.