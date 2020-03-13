نشرت صورتها مع عمرو سعد.. سارة الطباخ تتجاهل هجوم تامر عاشور

تجاهلت المنتجة سارة الطباخ، الهجوم اللاذع الذي شنه عليها الفنان تامر عاشور، ووصفها بالـ"فنكوش"، عقب يومين من تقديم شكوى ضدها وضد شركة إيرث برودكشن التي تملكها.

"الطباخ" أكتفت بمشاركة متابعيها بصورة تجمعها بالفنان عمرو سعد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهما على متن طائرة، حيث ظهر الأخير وهو يتناول كأسًا من العصير.

وعلقت "الطباخ" ساخرة: "صوريني يا سارة و أنا بشرب العصير".

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وكان الفنان تامر عاشور، شن هجومًا عنيفًا على المنتجة سارة الطباخ، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه ولذلك - قررت عدم الرد في موضوع المنتجة اللي طلعت فنكوش دي، مع اعتذاري الكامل للفنكوش طبعا، ونقابة المهن الموسيقية هي المسؤولة عن فنانين مصر ضد الأشكال دي- شكرًا".

وبدوره، كشف الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل شكوى الفنان تامر عاشور، ضد المنتجة سارة الطباخ، مالكة شركة "إيرث برودكشن".

وقال "رمضان"، إن تامر عاشور، استند في شكواه بأن سارة الطباخ، لم تتخذ أي خطوة إيجابية، وفقًا لبنود التعاقد، سواء على المستوى الإنتاج أو غيره، مؤكدًا أن "عاشور" سيتقدّم بشكوى رسمية للنقابة يوم الأحد المقبل.

وأوضح أن النقابة سوف تطلع على بنود التعاقد الموقع بين تامر عاشور وسارة الطباخ، وكذلك صيغة التعاقد، للتحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراء المناسب.