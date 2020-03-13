موديلات حقائب كلاتش من إطلالات النجمات على السجادة الحمراء

لا تكتمل أناقة النجمات مهما بدت الاطلالة فاخرة ومميزة، من دون الاكسسوارات المناسبة، وأهم هذه الاكسسوارات هي شنطة اليد التي تبدو واضحة مع اللوك، وتعمل على جعله يبدو أكثر أو أقل أناقة، وقد اخترنا لكِ اليوم موديلات حقائب كلاتش من اطلالات النجمات على السجادة الحمراء، أكملن بها أناقتهنّ بطريقة مميزة لتستوحي منهنّ أجمل الأفكار.

نادين نجيم اختارت كلاتش باللون الفضي:

شاهدنا نادين نجيم مؤخرًا وقد تألقت في اطلالة براقة مميزة، اختارت فيها فستانًا باللون الأبيض بقصة الكتف الواحدة من “زهير مراد” Zuhair Murad، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي البراق، وأكملت الاطلالة بحقيبة كلاتش باللون الفضي من “بولغاري” Bulgari.

سلافة معمار تختار حقيبة كلاتش مميزة مع فستانها البنفسجي:

شاهدي سلافة معمار على السجادة الحمراء في إحدى المناسبات في فستان سهرة بتصميم عصري باللون البنفسجي، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وأكملت الاطلالة بمجوهرات ماسية وحقيبة كلاتش مصنوعة من الخشب بتصميم مميز، أضافت لمسات مبتكرة على اللوك بشكل عام من خلالها.



درة زروق تختار حقيبة كلاتش باللون الأسود:

اطلالة فاخرة تألقت بها درة زروق مؤخرًا على السجادة الحمراء، اختارت فيها فستانًا من التول باللون الأزرق مزينًا بحبات براقة من الترتر، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش من المخمل باللون الأسود، تناسبت مع الحزام الأسود الذي زين الخصر.

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درة زروق تختار حقيبة كلاتش باللون الأسود



سيرين عبد النور تختار حقيبة كلاتش مرصعة باللؤلؤ:

لوك شرقي لافت اعتمدته سيرين عبد النور في إحدى المناسبات الرمضانية حيث اختارت فستانًا أبيض بتصميم محتشم من “طوني ورد” Tony Ward وقد اختارت معه شنطة يد بتصميم مبتكر من مجموعة “سارز باغ” Sarahsbag، مرصعة بحبات صغيرة من اللؤلؤ والكريستال، تناسبت تمامًا مع الفستان الذي اختارته.

موديلات حقائب كلاتش من اطلالات النجمات على السجادة الحمراء، استوحي منها أفكارًا لمناسباتكِ المقبلة.

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