إطلالة مميزة لمناسباتك الخاصة من فرح الهادي

القاهرة – لايف ستايل
تألقت الفنانة الكويتية فرح الهادي مؤخرًا بإطلالة أنيقة ومميزة، يمكنك أن تستوحيها لإطلالة رأس السنة، أو إحدى المناسبات الخاصة، ولفتت بها أنظار محبيها ومتابعي السوشيال ميديا، لتصبح واحدة من الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ظهرت فرح الهادي بفستان أنيق من توقيع المصمم يوسف الجاسمي، الذي صمَّمه بلون مميز بقصة الحورية الضيقة، والذي كَسَتْهُ الفصوص الزرقاء بشكل عصري، وأكملته بوشاح ريشي باللون السماوي من علامة "قوتشي".
واعتمدت فرح الهادي مكياج العينين الفضي، وزينته بدمج درجة بني داكنة وأخرى أفتح بسحبة العينين ومن أسفل الحواجب، واستخدمت الرموش الاصطناعية والعدسات الفاتحة لتكمل جمال عينيها، وأكملت اللوك بقلم الروج والبلاشر الزهريين من خبيرة التجميل الكويتية مشاعل.
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